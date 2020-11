Arktische Landschaften in musikalischer Form.

Uh, was für ein Bandname! Das Yukon Delta National Wildlife Refuge liegt im Südwesten Alaskas und ist ein Paradies für Vögel, Bären und Rentiere. Es handelt sich hier aber nicht um die Region, die Noch-Präsident Trump durch seine Erlaubnis, Öl zu fördern, zerstören will. Das ist das Arctic National Wildlife Refuge im Nordosten. Doch wer weiß, wie lange solche Refugien für die Natur überhaupt noch existieren.



Eine musikalische Hommage an solche Landschaften bietet die Band YUKON DELTA WILDLIFE REFUGE; das sind laut Foto auf Facebook fünf blutjunge Musiker aus Oslo, die auch optisch eher an Fridays For Future als an hart rockende Musik erinnern. Harte Rockmusik will "Blitz Sessions" aber auch gar nicht bieten. Es handelt sich eher um typischen, streng instrumental gehaltenen Post Rock, der mich vor allem an die RED SPAROWES erinnert. Die drei Songs, die nach arktischen Landschaften oder deren Merkmalen benannt sind, würden beispielsweise auch eine gute Figur auf "Every Red Heart Shines Toward The Red Sun" machen. Vor allem die Art uns Weise der Songstrukturierung und das wunderbare Flirren in den Gitarren erinnert mich an dieses - zumindest für mich persönlich - herausragende Post-Rock-Album. Doch die drei Songs des YUKON DELTA sind sogar noch räumlicher, transparenter und für mich besser produziert. Somit sind dem melancholischen Schwelgen keine Grenzen gesetzt. Und vielleicht regt die Musik ja das Interesse an solchen Landschaften an, sei es in Grönland ('Godthåb'), Alaska ('Cape Sarichef Light') oder 'New South Wales'.