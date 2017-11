Your Kingdom Will Fall

Your Kingdom Will Fall

Pathetisch-melodischer Power Metal, der trotzdem funktioniert.

Unter dem Namen YURI FULONE gibt es mal wieder ein Stormspell One-Man-Projekt, wenig überraschend von Yuri Fulone, einem vielseitig begabten Brasilianer. "Your Kingdom Will Fall" ist aber nicht so schlecht, wie dieser Eingangssatz befürchten lässt. Es gibt markigen Power Metal, mal mit epischer GRAND MAGUS-Breitseite, mal mit etwas zu dominanten Keyboards, und immer mit kraftvollem Gesang. In 36 Minuten gibt es keine Überraschungen, nichts Außergewöhnliches, aber auch keine echten Tiefpunkte oder Enttäuschungen.

Ihr merkt vielleicht schon beim Lesen: Absolut mitgerissen hat mich dieses Album trotz unbestrittener Grundsubstanz nicht. Aber: Manche der Vorzeichen haben mich durchaus Übles befürchten lassen, und das gibt es hier nicht. Wer auf eine ordentliche Genre-Scheibe steht, kann bedenklos zugreifen. "Sword Songs" von GRAND MAGUS war jedenfalls schwächer. Dass Yuri alle Instrumente einspielt, ist natürlich beeindruckend, dazu gibt es ein sehr schönes Artwork. Bei der Produktion sind mir die Keys zu präsent, und das Schlagzeug klingt dann doch zu deutlich nach Drumcomputer. Gerade die letzten Songs haben ein irisch-folkiges Flair, das überraschend gut funktioniert.

Gute Hausmannskost aus dem Hause Stormspell. Aber leider nicht mehr. Mit einem anständigen Schlagzeuger, weniger Keyboards und ein paar zusätzlichen Hits (auf Niveau des sehr feinen Titeltracks!) wäre hier mehr drin gewesen.



Anspieltipps: Your Kingdom Will Fall, After A Rainy Day, She Walks Through The Flower Fields.