Typisches Stoner-Album - überzeugendes Stoner-Album!

Das Comeback von CORROSION OF CONFORMITY ist noch recht frisch, doch die glorreichen Tage von Pepper Keenan und seiner Mannschaft wirken wie ein Relikt aus der fernen Vergangenheit. Und nach dem tragischen Ableben von SOUNDGARDEN bietet die Nische wieder ein wenig Raum für den einen oder anderen Newcomer, der sich im Grenzbereich zwischen klassisch geprägtem Heavy Rock und dreckigem Stoner/Doom-Sound eine Führungsposition erkämpfen möchte. ZOM aus Pittsburgh (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Death-Metal-Combo) hat sicherlich das Zeug dazu, diese Rolle irgendwann einmal auszufüllen.

Mit herrlich schmutzigem Sound und durchweg coolen Riffs setzt die Truppe auf ihrem aktuellen Album zumindest schon mal den Grundstein, präsentiert sich darüber hinaus vergleichsweise vielseitig und hält auch nichts davon, mit brachialen Effekten künstlich Grenzen auszuloten. Was "Nebulos" aber noch fehlt, sind echte Highlights bzw. Songs, die auch langfristig in Erinnerung bleiben. Denn zwischen dem durchaus soliden und letztlich auch überzeugenden Material vermisst man die Übernummern, die es am Ende dann auch reißen.

Andererseits ist das aktuelle Werk eine absolut verlässliche Angelegenheit: Die Riff-Maschinerie läuft auf Hochtouren, gesangstechnisch ist ZOM ebenfalls bestens ausgestattet, und die gelegentlichen Explosionen in den Refrains sollten auch jeden zufriedenstellen, der Stoner Rock und seine Nebensparten liebt. Ja, eigentlich ist die Welt auf "Nebulos" voll und ganz in Ordnung, weil die Band ihre Sache immer gut auf den Punkt bringt und dabei auffallend relaxt wirkt. Ein wenig Luft bleibt jedoch noch, um die großen Lücken zu füllen - aber es ist durchaus vorstellbar, dass das Trio hier schon in Kürze den nächsten Schritt machen wird. Mit der neuen Scheibe zeigt man sich jedenfalls für größere Herausforderungen gewappnet!

Anspieltipps: Final Breath, Solitary