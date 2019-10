Umfassende Werkschau der Boogie-Kings aus Texas

Ein halbes Jahrhundert ZZ TOP, das heißt soviel wie: 50 Jahre Fuzz-getriebene Coolness, lange Bärte und Hits am Fließband. Wer zu Zeiten des doch eher verhalten aufgenommen Debüts "ZZ Top's First Album" aus dem Jahr 1971 prophezeit hätte, dass Dusty Hill, Billy Gibbons und Schlagzeuger (und überraschenderweise Bartverweigerer) Frank Beard auch anno 2019 mit ihrem lässigen Boogie die Bühnen der Welt bespielen würde, der wäre sicher ausgelacht worden. Doch auch wenn sich der Erstling nicht einmal in den Charts platzieren konnte, versammelte das Trio dank seines einzigartigen Sounds nach und nach wachsende Fanscharen um sich und landet schließlich in den Achtzigern mit dem Überalbum "Elimator" und unsterblichen Hits wie 'Legs' oder 'Sharp Dressed Man' im Rock-Olymp. Grund genug zum Jubliäum mit der Compliation "Goin' 50" auf eine einmalige Karriere zurückzublicken.



Ein erster Überflug über die passenderweise 50 Titel umfassende Playlist offenbart dabei glücklicherweise schnell, dass es sich bei der auf 3-CDs erhältlichen Rückschau nicht um ein lieblos zusammengehauenes Best-Of handelt. Stattdessen werden in drei Kapiteln die drei wichtigsten Phasen der Bandgeschichte dokumentiert. So widmet sich der erste Silberling vornehmlich den noch eher unauffälligeren Siebzigern, wobei sich hier mit dem unwiederstehlichen 'La Grange', 'Tush' oder dem legendären 'I'm Bad, I'm Nationwide' bereits die ersten Klassikern finden lassen. So richtig rund geht es dann aber auf Disc 2, wo die bereits erwähnten MTV-Hits der Achtziger das Bild dominieren und die Füße zum entspannten Mitwippen animieren. Die dritte CD widmet sich schlussendlich dem Spätwerk des Trios, bei dem sich Gibbons und Co. großteils wieder auf die bluesigen Anfänger ihre Karriere besannen, ohne dass Fans dabei auf Hits wie 'I Gotsa Get Paid' oder 'Viva Las Vegas' verzichten mussten.



Bleibt die Frage, wo sich bei einer solchen Zusammenstellung der Mehrwert für den gestandenen ZZ TOP-Fan finden lässt. Immerhin wird sich wohl jeder Song dieser Zusammenstellung irgendwo in der heimischen CD-Sammlung finden, wenn man die Texaner schon länger verfolgt. Und hier kommt das Remastering ins Spiel, das sämtlichen Songs einen frischen klanglichen Anstrich verpasst. Insbesondere die Tracks aus den Siebzigern profitieren hiervon und so wird man Perlen wie 'Cheap Sunglasses' oder 'Snake Tube Boogie' noch nie klar und druckvoll gehört haben. Gleichzeitig verzichtet der neue Anstrich darauf, zu viele kleine Störfaktoren im Sound auszubügeln, sodass bei all der neu dazugewonnenen Klarheit nie der ursprüngliche Charme des Ausgangsmaterials verloren geht.



Entsprechend dürfen auch alteingessene ZZ-Hörer bei "Goin' 50" gerne mal ein Ohr riskieren, denn dank neuem Soundgewand könnte sich trotz des bekannten Materials ein Kauf lohnen. Und wer die letzten 50 Jahre hinter dem Mond verbracht hat und daher noch keines der Meisterwerke der Texaner im heimischen Regal stehen hat, der bekommt mit diesem 3-CDs einen perfekt Überblick über das einmalige Werk der bärtigen Rock-Legenden.