Ein Gitarrist auf Solopfaden

Diese EP mit den sechs "Wellen" lässt mich wieder grübeln. Die Rede ist von GIUSEPPE ZAUPAs Solodebüt-EP "Waves". Zaupa, ein italienischer Gitarrist und über zwanzig Jahre Mitglied der Band HYPNOTHETICALL, bei der er wohl auch größtenteils für das Komponieren der Musik verantwortlich war, hat sich auf Solofüße gestellt. Hauptsächlich wohl deshalb, weil er in ein anderes Land gezogen ist.

Auch nach mehrmaligem Anhören reißt mich die EP nicht so recht vom Hocker. Das liegt allerdings weder an den interessanten Kompositionen noch am gekonnten Gitarrenspiel oder der glasklaren Produktion – da gibt es nichts zu meckern. Es ist eher so, dass sich bei mir das Gefühl festgesetzt hat, dass irgendetwas fehlt. Die einzelnen Tracks fühlen sich - teilweise zumindest - irgendwie an, als seien sie "musikalische Notizen", die später noch vervollständigt werden sollen.

Leider sind die Infos über die EP eher spärlich, außer "Written, recorded, mixed & mastered by Giuseppe Zaupa" ist da nicht viel zu finden. Bei 'Waves Of Mind' spielt Gitarrist Davide Spoletini ein Solo, ansonsten verbleiben etwaige Mitstreiter im Dunkeln, vermutlich dürfte einer davon ein Drumcomputer sein.

Die Titel klingen alle etwas spacig-elektronisch und haben einen leicht transzendentalen Einschlag, sind in meinen Augen also nicht unbedingt als Hintergrundbeschallung geeignet. Am besten gefallen mir 'Waves Of Sanity' und 'Waves Of Live', die es auf jeden Fall wert sind, angetestet zu werden.