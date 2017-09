Es ist allerhöchste ZEIT!

An der Mischung hat sich bei ZEIT nicht viel verändert; nach wie vor kombiniert die Truppe aus Leipzig rasenden Black Metal mit dreckigen Sludge-Elementen und führt damit die eigensinnige Tradition fort, die bereits auf den vorangegangenen drei EPs Stück für Stück etabliert wurde. Auf "Konvergenz" haben sich die Prioritäten nun aber noch einmal deutlich verschoben; ZEIT scheint sich immer mehr zum finsteren Teil des eigenen Sounds hingezogen zu fühlen und macht sowohl in der Startphase der ersten vollwertigen Scheibe als auch in den Schlussakkorden in dieser Hinsicht Ernst. Dies mag zwar hier und dort auf Kosten der bis dato recht deutlich herausgearbeiteten Eigenheiten gehen, macht musikalisch aber insofern Sinn, dass die acht neuen Stücke gleichzeitig auch das stärkste Material im noch übersichtlichen ZEIT-Katalog darstellen.

Die wahren Stärken dieser jungen Combo liegen nämlich ganz klar in den sehr ursprünglichen Black-Metal-Attacken, die auf "Konvergenz" immer stärker in den Vordergrund treten und gerade in den finalen Zügen endlich jene überwältigenden Eindrücke hinterlassen, auf die ZEIT seit einigen Jahren hingearbeitet hat. Songs wie 'Unten' und ganz besonders 'Latenz' sind schwarzmetallische Verrohung in Vollendung und die größten Highlights einer Platte, die aber auch schon in den ersten Minuten einige klare Höhepunkte verzeichnen kann. Der Opener 'Verzerrt' gibt hier schon ganz klar die Richtung vor. Komischerweise fühlt man sich nämlich heuer nur in den Augenblicken nicht mehr zum Sound der Ostdeutschen hingezogen, wenn sie das Tempo drosselt und die Sludge-Elemente für ein paar kurze Einschübe bündelt. 'Nichts' und das doomige 'Weiter' sind die beiden Nummern, die ein paar Abstriche einfordern, von radikalen Abfahrten wie 'Rand' und 'Kalt' aber wieder bestens kompensiert werden.

Letztendlich ist "Konvergenz" aber einfach nur der nächste Schritt in der durchaus positiven Entwicklung dieser Band. Für diese Truppe darf man sich spätestens jetzt, das Wortspiel sei erlaubt, etwas mehr ZEIT nehmen.

Anspieltipps: Latenz, Kalt, Unten