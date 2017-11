Herrliche Instrumental-Tracks eines begnadeten Songwriters

ZELE ist ein brillanter Gitarrist, der sich wirklich prächtig darauf versteht, seinem Instrument verträumte Melodien zu entlocken und schließlich auch sehr relaxte Soundscapes zu kreieren, bei denen man sich gerne einmal weiter zurücklehnt. Auf seinem aktuellen Album hat der gute Herr zehn abwechslungsreiche, gelegentlich auch experimentellere Tracks zusammengefasst, bei denen der Löwenanteil immer wieder auf diese melancholischen Passagen zurückkommt, die nunmal die Stärke des Musikers sind. Doch hin und wider lässt ZELE sich auch dazu verleiten, einen Gastakteur hinters Mikro zu locken und den instrumentalen Kurs zu verlassen - und genau hier wird es dann auch kritisch.



Denn seltsamerweise sind ausgerechnet die Songs auf "Internal Waves Of Love" die bedenklichen, in denen eine relativ dominante Stimme die Führung übernimmt. Das kitschige 'Come With The Rainbow' beispielsweise nervt mit trägem weiblichen Gesang und verkommt zu einer uninspirierten Melodic-Rock-Ballade. Und auch 'Missing You' ist eher Standardkost als reizvolle Unterhaltung und senkt den Qualitätsanspruch des Albums ein wenig.



Daher stellt sich auch die Frage, warum der Musiker vom Balkan nicht einfach auf die Kraft seiner Arrangements vertraut und lediglich sein Hauptinstrument sprechen lässt. Denn das übrige Material ist ausdrucksstark und sehr kreativ ausgearbeitet, bezieht hin und wieder gar Inhalte aus der osteuropäischen Folklore ein ('Alexander The Great', 'Millenium Refugees') und präsentiert gleichzeitig auch einige hervorragende Melodiebögen, mit denen sich ZELE vor keinem der großen Akteure im Gitarrenrock verstecken muss. Reduziert man die Platte also auf ihren rein instrumentalen Teil, verdient "Internal Waves Of Love" ausgiebigen Beifall und eine klare Empfehlung! Und die übrigen beiden Tracks? Nun, für die hat irgendwer die Skip-Taste erfunden...



Anspieltipps: Alexander The Great, Sultan Of Brunei, Internal Waves Of Love