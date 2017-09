Jamaikanisch-kanadischer Aha-Effekt

Beim Begriff "Reggae Metal" muss man wohl automatisch an SKINDRED denken. Doch ein neues Zeitalter hat begonnen und eine lustige und ungemein unterhaltsame Kapelle namens ZEROSCAPE betritt den Ring. Das darf man hierbei wörtlich nehmen, denn sowohl das Intro als auch das folgende 'The Funeral' spuckt nicht nur große Töne über die Band, sondern macht auch dank dem 'Eye Of The Tiger'-Verschnitt große Lust auf Rocky IV. Generell steckt das Debüt "Finish Dem" voller Überraschungen. Und hierbei trifft wahrlich schwermetallisches Geschützt auf die locker flockigen Töne des Reggaes. NWoBHM meets Jamaika und wer hätte gedacht, dass ZEROSCAPE aus Kanada kommt?



Lange Rede, kurzer Sinn – "Finish Dem" ist ein heißer Anwärter auf das Underground-Party-Album des Jahres. Die Symbiose dieser grundverschiedenen Genres werden mehr als gekonnt zusammengemixt. Klar regiert an manchen Stellen mehr der Reggae ('Love Dove') und mehr der beinharte Metal ('Get Up, Stand Up'), doch die Truppe bemüht sich nach allen Regeln der Kunst, eine hübsche und homogene Mischung zu kreieren. Und hört man einmal 'Lies Out, Lights Out' sowie 'Gold Digger', scheint dies auch nach allen Regeln der Kunst zu funktionieren.



Trotzdem gibt es auf der Platte zwei kleine Schwachstellen: Zum einen fehlt mir hinter dem Reggae-Gesang das markante Extra, die gewisse Prise Feuer, das letzte Quäntchen Bums – denn, seien wir mal ehrlich, da hat SKINDRED-Webbe ein bisschen mehr zu bieten. Zum anderen ebbt das Debüt ab der Mitte ein wenig ab. Das fällt zwar nicht allzu sehr ins Gewicht, aber trotzdem auf, wenn man sich an der Platte satthören kann. Und das kann man trotz der beiden Punkte definitiv. Denn sowohl die stahlharten und knackigen Riffs als auch die BOB MARLEY-Gedächtnisparts machen einfach gehörigen Spaß und sorgen zumindest zu Beginn für einen Überraschungseffekt, der sich gewaschen hat.