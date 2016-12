Einmal tief in die Magengrube, bitte!

Eigentlich ist nicht viel besonderes daran, die Gitarren tief zu stimmen und zu schauen, was sich machen lässt, wenn man mit dem gesamten SIX FEET UNDER-Fundus ins Studio marschiert, um sich Barnes und Co. beim Songwriting noch einmal mächtig inspirieren zu lassen. Und tatsächlich macht "Massive Lethal Flesh Recovery" zunächst den Eindruck, als hätte ZOMBIESLUT die letzten Alben der einstigen Dauerbrenner noch einmal näher ins Visier genommen, um große Teile davon auf der neuen EP zu adaptieren.

Folgerichtig ist das Teil inhaltlich nicht allzu spektakulär, da die Band zumeist im Midtempo rödelt und die vereinzelten Attacken keine echten Spuren hinterlassen. Denn wenn nach 23 Minuten der Vorhang fällt, hat man nicht den Eindruck bekommen, die Band hätte hier annähernd Brauchbares geliefert. Doch irgendwie kann man sich dann doch nicht von "Massive Lethal Flesh Recovery" loseisen, da man trotz aller Parallelen gestehen muss, dass die Scheibe einige anständige Momente hat und vor allem die schnelleren Parts einiges herausreißen können. Die überragende Meinung stellt sich anschließend immer noch nicht ein, aber als bloßen Abklatsch will man ZOMBIESLUT auch nicht hängen lassen, denn dazu ist gerade die instrumentale Qualität der neuen EP zu groß.

Andererseits wird die Band es enorm schwer haben, mit dem Material von "Massive Lethal Flesh Recovery" Fuß zu fassen, weil der Scheibe die außergewöhnlichen Momente fehlen. Stattdessen gibt es lediglich nette Mörtelei mit der üblichen Zombie-Thematik und einigen anständigen Riffs. Und das reicht am Ende eben nicht aus, um vor Begeisterung in die Luft zu springen!

Anspieltipp: Victims Of The Lie