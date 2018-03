Industrial-Krach in seiner pursten Form

ZOZOBRA stammt aus Barcelona und widmet sich dem post-industriellen Noise - das sind die wichtigsten und leider auch einzigen Infos, die man im Netz zu den spanischen Lärmterroristen entdecken kann. Ihr selbst betiteltes Debüt wirft nämlich weitere Fragezeichen auf, da es einerseits richtig gut damit fährt, post-apokalyptische Stimmungsbilder zu zeichnen und einen bitteren Endzeit-Soundtrack zu entwerfen, andererseits aber dank seines extrem experimentellen Charakters auch sehr schwer zugänglich ist und sich gerade mit seinen vielen gesprochenen Passagen ins Visier der totalen Polarisierung gibt.



So arbeitet man sich ziemlich verzweifelt durch unstet arrangierte Lärmpassagen, vorbei an einem Moloch aus elektronischen Sounds und düsteren Drone-Abschnitten, aber auch hin zu spannungsvollen, wenn auch schwer durchschaubaren Noise-Arrangements, die gerade zum Ende hin ein wenig Strahlkraft gewinnen.



Natürlich sind Alben wie "Zozobra" auf diesen Seiten nur ein Randthema, aber für Freunde relativ puristischer Industrial-Releases sicherlich die Notiz wert. Denn was die Spanier auf ihrem Erstlingswerk anstellen, hat genreintern definitiv Format!



Anspieltipps: Verdad, Fallé