Völlig losgelöst.

Seit der Veröffentlichung des ersten Demos "I" vor gut dreieinhalb Jahren hat (DOLCH) sich im Underground einen mehr als passablen Ruf erspielt. Selbst für den experimentierfreudigen Underground ist (DOLCH) eine harte Nummer, entzieht sich die Musik doch zum großen Teil den Konventionen aktueller Strömungen. Das erste "richtige" Album, welches auf den schmucklosen und konsequenten Namen "III" hört, steht wenig überraschend in der Tradition von klanglicher Freiheit, die sich die Band ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen bereit ist.



"III" dürfte wahrscheinlich das Album mit dem allerwenigsten Groove in der Geschichte des Powermetal.de-Soundchecks sein, wer also aufgrund des Labels, Covers oder Tour-Partner auf die Idee kommt, hier Black Metal zu erspüren, wird ganz sicher enttäuscht. Der Einsatz von Gitarre, Schlagwerk oder Gesang ist zwar vorhanden, manchmal spärlich, manchmal verstörend, aber immer faszinierend und voller Schwermut. So simpel die Arrangements auf dem Papier sein mögen, so schwierig ist es, die Musik von (DOLCH) in Worte zu kleiden. Der beschwörende Gesang vermag einstweilen sogar zu schmeicheln, ehe er im nächsten Augenblick bedrohlich wirkt. Unterlegt von lautem Rauschen, reift ein Song wie '100000 Days' zur echten Bewährungsprobe für Scheuklappenträger und Reinheitsgebots-Metaller.



Auf diesen 38 Minuten Musik spielt die Wirkung unangefochten die Hauptrolle. Das Beherrschen der Instrumente, Wohlklang, Hörvergnügen: Attribute, mit denen bei (DOLCH) nichts zu holen ist. Wer die Band aber schon live sehen durfte, wird vielleicht spüren, mit welcher atmosphärischen Dichte die Essenz der Musik hier für den heimischen Bedarf eingefangen wurde. Leider erreicht das Album nicht ganz die Qualität der ersten Demos, auf denen die Spannweite des musikalischen Ausdrucks für meinen Geschmack deutlich stärker ausgeprägt war. Auf "III", so scheint es, möchte sich (DOLCH) das Leben etwas einfacher machen.