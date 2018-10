Eine technische Granate an der Grenze zur Spitze - wären dann nicht einige kleine Haken.

Handwerkliche Raffinesse versus packendes Songwriting - bei ÆPOCH ein ständiger Widerstreit, der nicht immer zugunsten dieser durchaus begabten Kanadier ausfällt. Denn so radikal, brutal und hochwertig die Band an manchen Stellen ihres neuen Albums auch blastet, so schwierig fällt es auf der anderen Seite der Box manchmal, den nicht immer leicht nachvollziehbaren Gedanken von "Awakening Inception" zu folgen. Das neue Album ist definitiv höchst anspruchsvoll, manchmal aber auch klar über das Ziel hinaus, weil die Band es nicht immer versteht, die Vielzahl an Riffs und Ideen kompakt zu bündeln. Aber auch das ist letztlich ja nichts Neues in der mittlerweile extrem abgefahrenen Djent-Welt.

Was man ÆPOCH allerdinbgs zugute halten muss, ist die absolute Hingabe in der Performance, die auch so manches eher orientierungslose Arrangement zu Teilen wieder kompensiert. Wenn die Band aufs Ganze geht, im Highspeed rödelt und dazu auch noch explosive Vocals erklingen, mag man gerne mal verzeihen, dass die Band nicht immer gradlinig voranschreitet und man hin und wieder das Gefühl bekommt, der Anker sei nicht mehr richtig befestigt.

Und vielleicht ist es ja auch gerade das: ÆPOCH bringt eine Menge Energie mit und zeigt ein außerordentliches Geschick dabei, punktgenaue Breaks zu setzen. Die Band ist gleichzeitig nicht bemüht, eine ausschließlich technische Demonstration abzuliefern und erzielt bei mindestens zwei Dritteln aller neuen Songs absolut überzeugende Resultate. Es sind am Ende nämlich lediglich einige Zwischentöne, die dem vollen Erfolg im Wege stehen, zum Beispiel wenn im Titelsong der Faden verloren geht oder 'Serenity Of Non-Existence' mit einem abrupten Ende Fragezeichen hinterlässt. Und dennoch haben die Nordamerikaner in vielerlei Hinsicht ganze Arbeit geleistet und eine anständige Alternative für die quantitativ zuletzt eher vernachlässigte MESHUGGAH-Gemeinde geschaffen. "Awakening Inception" hat noch ein bisschen Luft nach oben, ist in seinem Genre aber trotzdem weit über dem Durchschnitt!

Anspieltipps: Delirium Of Negation, Burn Them At The Stakes