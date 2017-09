Starkes Debüt, leider nur im EP-Format!

Das Tape zu "Of Forsworn Vows" erzielte im Frühjahr bereits beste Kritiken, weshalb es wenig verwundert, dass man die schmale 50er Auflage des ÆRA-Debüts nun auch im größeren Rahmen auf die Black-Metal-Gemeinde loslässt. Die Erprobungsphase, die vor allem Label und Pressemenschen ansprechen sollte, hat sich insofern also schon einmal ausgezahlt.

Trotzdem würde man sich wünschen, man hätte der kurzfristigen Neuauflage auch noch ein paar zusätzliche Kompositionen geschenkt, denn mit 21 Minuten Spielzeit erreicht "Of Forsworn Vows" gerade mal das EP-Format, kann in diesem Rahmen aber mit glänzenden Melodien, heroischer Atmosphäre und diversen Querverweisen auf die Pagan-Szene glänzen, ohne dabei wie eine weitere, allzu typische Formation aus dem hohen Norden zu klingen. Bei ÆRA gibt es zwar auch ausladende Keyboard-Arrangements, epische Gitarren und kontrastreiche Momente zwischen Melancholie und Raserei, doch im Großen und Ganzen gelingt es der Truppe aus Missouri schon zum Auftakt der eigenen Laufbahn immens gut, sich in Sachen Eigenständigkeit abzugrenzen und Wege zu beschreiten, die etwas Charakteristisches etablieren.

Die drei Tracks sind derweil die amerikanische Antwort auf EMPEROR, da sie die dezent progressiven Elemente der Szene-Gottheit mit dem verschrobenen Eigensinn des US-Black-Metals kombinieren und sich trotz ihrer melodischen Fragmente vom allgemeingültigen Konsens absetzen können.

Polarisierend sin die Nummern deshalb trotzdem nicht, da ÆRA das Publikum mit reichlich einprägsamem Material versorgt und die Songs trotz ihrer ausgiebigen Epik nicht den Fokus verlieren. "Of Forsworn Vows" gehört zu den Siegern der laufenden Saison und verlangt nach einer sehrt schnellen Fortsetzung - das kann man nach vergleichsweise wenig eingereichtem Stoff schon ganz klar sagen!



Anspieltipps: Die Wulvsära (Am Ende der Zeit, An Affirmation Of Forsworn Vows