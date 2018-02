Schwergewichtiges spanisches Todesblei

Seit der offiziellen Gründung im Jahr 2012 haben die Jungs von ÓSSERP ein vergleichsweise hohes Arbeitstempo vorgelegt. Immerhin hat die iberische Todesblei-Garnison in dieser Zeit schon einen Split-Release mit ASSOT, eine EP und zwei vollwertige Scheiben in die Umlaufbahnen geschossen - an Motivation mangelt es bei der relativ jungen Band also nicht. Aber auch im kompositorischen Bereich können sich die Musiker aus Barcelona nicht viel ankreiden lassen. Das Material der neuen, dritten Scheibe ist vielleicht gelegentlich etwas ungestüm, doch für Verfechter der raueren Elchtod-Kost, mit der sich ÓSSERP immer wieder vergleichen lassen muss, sollten die neun Stücke von "Al Meu Pas S'alca La Mort" genau der Stoff sein, mit dem Haupthaar und Nackenmuskulatur in Wallung gebracht werden. Und nicht nur das!



Denn die Spanier stellen sich auf ihrem neuesten Release relativ breit auf; von kurzen Melo-Passagen mit gelegentlichen Göteborg-Seitenhieben bis hin zu den Ergüssen der dreckigeren Stockholm-Schule ist alles an Bord, was skandinavischen Death Metal seinerzeit groß gemacht hat. Und auch wenn ÓSSERP einen anderen Heimathafen benennen muss: Die Songs klingen verdammt authentisch und sollten selbst Grindcore-Spezialisten aus der Reserve locken. Wenn die Band nämlich crustige Grooves wie etwa in 'El Culte' und 'Amb El Cap Ben Alt' hervorzaubert, gerät der ganze Körper in Bewegung.



Nun will man die Band aber nicht nur mit Superlativen zuuschütten, sondern sollte fairerweise auch erwähnen, dass zum Ende hin ein bisschen mehr Abwechslung durchaus angebracht wäre. Und mit dem etwas zähen, vergleichsweise langen 'La Falc De Saturn' hat sich auch ein kleiner Stinker eingeschlichen, der das Gesamtniveau kurzzeitig senkt. Aber alles in allem hat ÓSSERP im dritten Anlauf eine wertige, fettgroovige und dreckige Death-Metal-Scheibe ins Rennen geschickt und sich einen Platz an der vordersten Front der spanischen Extrem-Szene gesichert - und die ist ja nun auch nicht gerade schlecht besetzt!



Anspieltipps: El Culte, Amb El Cap Ben Alt, Jo No Ploro Els Mártirs