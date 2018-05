Wenn EBM plötzlich rockt!

Jawohl, das drückt mal so richtig fett - und das kann man auch dann behaupten, wenn man den Mix aus Industrial-Beats und elektronischer Untermalung im Grunde genommen nur laienhaft hier und dort mal an sich heranlässt. Die Art und Weise, wie [X]-RX sich inszeniert, zeugt von ungeheurem Selbstbewusstsein, das die Herren nicht nur in jeder Note ausstrahlen, sondern auch direkt qualitativ ummünzen können. Hier sitzt jeder Groove, hier hakt sich jede Melodie in den Lauschern fest, und wenn man in diesem Zusammenhang mal den Vergleichstest macht, wird man kaum eine EBM-Combo finden, die ein solches Volumen kreiert, ohne dabei die eigentlichen Songs außer Acht zu lassen.



Das neue Material ist schlicht und ergreifend ein Freudenfest für jeden Elektro-Liebhaber, nicht nur weil alle elf Stücke absolute Ohrwurmqualitäten haben. Es ist auch diese Durchschlagskraft, die [X]-RX mitbringt, die sofort ansteckt. Die Band legt eine gehörige Aggression an den Tag, pusht sich von Offensive zu Offensive und produziert selbst in den vermeintlich ruhigen Parts so viel Energie, dass die Konkurrenz vor Neid erblassen dürfte. Verdammt, steckt hier Power drin!



Insofern verwundert es auch nicht, dass [X]-RX mit dem neuen Werk wie eine Bombe eingeschlagen ist und sich direkt mal an die Spitze des Spartenbillings beim Wave Gotik Treffens setzen konnte. "Gasoline And Fire" ist ein höchstexplosives Gemisch, dessen radikale Umsetzung ausnahmslos jeden mitreißen dürfte, der sich für einen gesunden Groove begeistern kann - egal ob mit manuell gesteuerten oder elektronischen Bässen. Das hier ist Referenzklasse!



Anspieltipps: Shut The F* Up And Die, Riot, There Will Be Blood