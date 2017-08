Melodien für die Masse - schlimm?<br />

Dass das Rad bei DEMOTIONAL nicht mehr neu erfunden wird, konnte man bereits nach den letzten Releases der schwedischen Modern-Metaller erahnen. Folgerichtig ist auch die neue Scheibe in eine allzu vorhersehbare Richtung gelenkt worden und damit vielleicht auch eine Komprimisslösung. Denn in der Tat geht die Band den Weg des allergeringsten Widerstands!



Musikalisch bedeutet dies: Hooklines duellieren sich mit Arrangements von der Stange, die allgemeinen Strukturen treffen sich in einem vorgegebenen Schema, einige Keyboards schwanken zwischen Pomp und Verwässerung, und bei der Performance entdeckt man nur selten Ecken und Kanten, die wirklich weh tun. Ist das ausreichend?



Nun, unter Umständen kann man die Masse mit einer Scheibe wie "Discovery" schnell zufriedenstellen, denn zweifelsohne kann man das Gros der zehn Kompositionen spätestens nach dem dritten Durchlauf mitträllern. Die Melodien sind klebrig, die Refrains bleiben fürs erste hängen, und selbst die Möglichkeit eines Charteintritts sollte der einen oder anderen Single nicht verwehrt bleiben. Insofern hat DEMOTIONAL ganz ordentliche Arbeit geleistet.



Betrachtet man die neue Platte aber mit etwas Abstand, wird man feststellen, dass sich die meisten Songs relativ flott verbrauchen und das langfristige Potenzial nicht gegeben ist - aber auch das ist ein Umstand, der diese Truppe schon seit längerer Zeit begleitet.



Wer also das schnelle, kurzlebige Vergnügen sucht, ist mit der wenig anspruchsvollen Berieselung durch "Discovery" gar nicht mal so schlecht beraten. Alle anderen sollten sich nicht genötigt fühlen, die nächste Mainstream-Anbiederung im Stile von FIVE FINGER DEATH PUNCH zu unterstützen!



Anspieltipps: Ashes, Train Wreck