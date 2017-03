Selbstmordgefährdete Lemminge, minderbemittelte Yetis, ein Wandbewohner und vieles mehr in Bewegtbild und nun auch auf DVD.

Es dürfte als gesetzt gelten, dass der schräge Humor, der die NICHTLUSTIG-Cartoons auszeichnet, bei Teilen unserer Leserschaft durchaus Anklang findet und deshalb soll auch die Veröffentlichung der ersten NICHTLUSTIG-DVD hier thematisiert werden.



Was die dem Hirn von Macher Joscha Sauer entsprungenen Figuren auszeichnet, die man als NICHTLUSTIG-Fan schon seit Jahren begleitet, ist deren einprägsame Charakteristik. Gerade die Yetis, die Lemminge, Tod und Pudel oder auch Herr Riebmann in der Wand sind Trademarks, die vermutlich auch weniger eingefleischte Cartoon-Fans vor ihrem geistigen Auge sehen und wiedererkennen können. Damit ist Joscha Sauer eigentlich ein Bekanntheitsgrad gelungen, der nach mehr schreit. Dennoch war es gar nicht so einfach, Interessenten zu finden, die es ihm ermöglichen, die Cartoons auch in Bewegtbild zu transformieren. Kurz gesagt: Es fehlte lange an der nötigen Finanzierung für eine NICHTLUSTIG-Trickfilmserie.



Bis es die beiden Episoden "Zeitreisende Enten" und "Octozilla" in ein fertiges Trickfilm-Format und nun sogar auf DVD geschafft haben, war es ein recht beschwerlicher Weg, doch dazu später mehr, denn inzwischen scheint der Motor zu laufen. Über ein Crowdfunding bei Kickstarter wurden bereits über 400.000 € für die NICHTLUSTIG-Serie gesammelt, sodass bereits weitere Folgen produziert werden können. Die ersten beiden, knapp 15 Minuten langen Folgen "Zeitreisende Enten" und "Octozilla", die sich auf der DVD befinden, sind allerdings nicht mehr ganz taufrisch, Crowdfunding-Unterstützer bekamen sie bereits vor einiger Zeit zu sehen, sodass sich die DVD eher an jene richtet, die bislang noch nicht als direkte Unterstützer des Projekts in Erscheinung getreten sind.



Dass die prägnanten, pointierten Cartoons von NICHTLUSTIG auch in der Transformation zum Trickfilm noch funktionieren, ist dabei nicht selbstverständlich. Dennoch: Die verschiedenen Sets sind liebevoll mit zahlreichen Details angereichert und die Handlung entwickelt sich zu einem echten, nachvollziehbaren Plot, der trotz der vielen Sprünge zwischen den verschiedenen Charakteren (d.h. Lemminge, Yetis oder die Professoren begegnen sich nie in derselben Szene) stets flüssig rüberkommt. Zudem fällt auf, dass es immer besser gelingt, die verschiedenen Handlungsstränge miteinander zu verweben (insbesondere bei den zeitreisenden Enten), sodass sogar Spannung erzeugt wird, wie sich das Ganze wohl auflösen wird. Wie es auch der Schöpfer selbst in kurzen Kommentaren vor den Folgen anmerkt, ist schon zwischen dem hier ebenfalls enthaltenen 20-minütigen Demo-Kurzfilm von 2012 und den beiden ersten Folgen (weitere werden folgen) eine deutliche Weiterentwicklung erkennbar, sowohl in "handwerklichen" Dingen als auch in punkto Tempo und Szenenaufbau.



Auch die Extras auf der DVD können sich sehen lassen: Neben amüsanten Interviews mit den beiden Synchronsprechern Donald Arthur und Tommi Piper, die den Yetis und einem der verrückten Professoren ihre wunderbaren Stimmen leihen, gibt es u.a. noch eine "Cut Scene" (im Sensenladen) - alles garniert mit einleitenden und informativen Kommentaren von Joscha Sauer himself.



Doch noch ein paar Worte zu den Hintergründen bzw. der Entstehungsgeschichte der NICHTLUSTIG-Serie. Dass das Crowdfunding inzwischen so gut läuft, ist insofern bemerkenswert, als es gerade mal anderthalb Jahre her ist, dass Joscha Sauer über eine Agentur vergeblich versucht hat, NICHTLUSTIG ins deutsche Fernsehen zu bringen. Kein Fernsehsender (ob groß oder klein, ob öffentlich-rechtlich oder privat) war bereit in punkto "Trickfilme für Erwachsene" (welche trotz FSK 6 zweifellos das hauptsächliche Zielpublikum sind) in eine Fernsehserie oder zumindest einzelne kürzere Clips zu investieren oder sich auch nur über Details zu verständigen, in welchem Rahmen dies zu realisieren sei. Das verwundert sehr, weil nichtlustig.de schon seit längerem sehr bekannt ist und mit den originellen Figuren durchaus Trademarks (siehe oben) vorweisen konnte. Es ging also nicht darum, ein Format für ein No-Name-Projekt aufzubauen, sondern man hätte sozusagen auf einen fahrenden Zug aufspringen können. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits Bücher, Kalender und weitere Gimmicks wie die Tod-Flakes, die durchaus eine Fangemeinde fanden - was ja dann auch die Crowdfunding-Resonanz eindrücklich belegte.



Zum ebenso zermürbenden wie erfolglosen Klinkenputzen bei deutschen Fernsehsendern und einigen weiteren Details zur Produktion der Animationen gab Joscha Sauer dem Medienjournalist Stefan Niggemeier schon Ende 2015 ein interessantes Interview. Im übrigen ist es - auch ohne an dieser Stelle generelle Fernseh-Schelte betreiben zu wollen - schon auffällig, wie wenig vermeintliche Nischen-Produkte in der deutschen Fernsehlandschaft vorkommen und wie oft stattdessen anstelle vom Ausprobieren innovativer Ansätze insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung immer wieder der gleiche Schmus durchgenudelt wird. Dies trifft allerdings auf weite Teile der auf dieser Seite präsentierten Musikgenres genauso zu wie auf schrägen oder schwarzen Humor - beides ist im TV nahezu nicht präsent. Aber dafür gibt es ja jetzt u.a. "NICHTLUSTIG - Die DVD" und sicherlich bald auch weitere Episoden dieser Trickfilmserie.