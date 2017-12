10 CARDEN STREET - Geschichtsbewusster Ontariostahl aus dem RAZOR-Umfeld

10 CARDEN STREET ist eine neue Truppe aus Guelph in der kanadischen Provinz Ontario, allerdings eine neue Truppe mit Geschichtsbewusstsein, denn sie ist nach der Adresse eines Gemüseladens in der Stadt benannt, der den Eltern einen gewissen Mike Embro gehörte, eben jenem M-Bro, der zusammen mit den Gebrüdern Dave und Mike Carlo so um 1976 herum das Lärmen begann, und zwar im Keller dieses Gemüseladens. Erst ging es mit ILLUMINATION los, dann kam WRATHCHILD und irgendwann in den frühen Achtziger war dann RAZOR geboren, die kanadische Speed/Thrash-Legende, in welcher Dave Carlo bis heute an der Gitarre zockt.

Daves Bruder Mike Carlo und sein einstiger Drummer M-Bro sind es nun, die den Namen des Laufstalls ihrer ersten musikalischen Gehversuche zu neuen Ehren bringen wollen, und zwar in Form der neuen Band 10 CARDEN STREET. Mike und M-Bro fingen nach dreißig Jahren wieder damit an miteinander zu jammen, und da sie schnell merkten, dass die musikalische Chemie noch stimmte, wollen sie auch die Fans an ihrem aktuellen Schaffen teilhaben lassen. Der erste Song 'The Wall' macht schon mal was her, und den könnt ihr euch direkt auf Reverbnation anhören.



https://www.reverbnation.com/10cardenstreet