1349 - noch eine 10

Norwegens Schwarzmetaller 1349 veröffentlichen ein gutes halbes Jahr nach der tollen 10"EP "Dødskamp" ein weiteres mittelgroßes Vinylschmuckstück, das dieses Mal auf den Namen "Through Eyes Of Stone" hört und neben dem Titelstück eine Liveversion des Bandklassikers 'Riders Of The Apocalypse' enthalten wird.



Erscheinen wird die schwarze Scheibe am 16.08.2019 über Season Of Mist. Vorbestellungen sind bereits möglich und bei YouTube findet sich auch das offizielle Video als Hör- und Sichtprobe:

Quelle: Season of Mist Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: 1349 through eyes of stone season of mist