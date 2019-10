ABEST: Furioser Post Metal von deutschem Trio

Diese Drei hier haben sich vorgenommen, dem Grauraum zwischen Black Post Metal, Math Rock und Hardcore einen weiteren Farbtupfer hinzuzufügen. "Bonds Of Euphoria" wird am 22.11.2019 via Moment Of Collapse Records und This Charming Man Records erscheinen und auf die Ohren gibt es hier schon mal 'Lockjaw'.

Foto:(c) mit freundlicher Genehmigung von All Noir

