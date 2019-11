ACCEPT ist jetzt zu sechst!

Bei dem deutschen Metal-Aushängeschild ACCEPT ist ein neues Mitglied an der Gitarre mit an Bord: Philip Shouse. Auf der diesjährigen Tour war er schon einmal für Uwe Lulis eingesprungen, der sich immer wieder einer Operation unterziehen muss aufgrund eines bereits zehn Jahre zurückliegenden Motorrad-Unfalls. Doch anstatt den Mann an den Saiten auszutauschen, bleiben einfach beide in der Band. Wolf Hoffmann dazu: "Uwe ist ein wichtiger Freund für uns alle geworden und natürlich wird er nach seinr Genesung seine Bühnenperformance etwas anpassen müssen - aber mit all der Unterstützung von unserer Seite wird das kein Problem werden! Wir sind für dich da!"

