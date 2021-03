ADRIAN BENEGAS - Neues Lyrikvideo 'Orphan Of Life'

Mit 'Orphan Of Life' hat ADRIAN BENEGAS ein neues Video am Start, das sich von der Aufmachung her ohne viel Schnickschnack ganz auf Sänger Herbie Langhans konzentriert.



Adrian kommentiert dazu: "Es ist kein typisches Video, mit Bildern im Hintergrund und den Lyrics im Vordergrund. Für diesen Film hat unser Visual-Designer eine Art "dynamische Paralleldimension" erschaffen, in welchem Herbie den Song auf eine unglaubliche Art und Weise ausführt."



Nach seinem Debütalbum "The Revenant" von 2019 ist 'Orphan Of Life' die erste Single seiner neuesten Produktion gemeinsam mit Herbie Langhans und Sascha Paeth, die Mitte 2021 herauskommen soll. Das Video lässt einmal mehr aufhorchen.









https://www.youtube.com/watch?v=HjTr6Sfr_5Y

Quelle: Adrian Benegas Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: adrian benegas herbie langhans orphan of life the revenant