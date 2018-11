AENIMUS: Neues Album im Februar 2019

Die Kalifornischen Progressive Extreme Metaller AENIMUS kündigen ihr zweites Album mit dem Titel "Dreamcatcher" für den 22. Februar 2019 zur Veröffentlichung via Nuclear Blast an.



"Dreamcatcher" ist ein Konzeptalbum, das stark von Horrorgeschichten und -filmen wie "Es", "The Shining", "Hannibal Lecter" und "The Dead Zone" beeinflusst wurde. Es wurde von der Band selbst aufgenommen, während Jamie King (BTBAM, THE CONTORTIONIST) für Mix und Mastering zuständig war. Zudem enthält die Platte Gastauftritte von Mike Semesky (INTERVALS, THE HAARP MACHINE), Jamie Hanks (I DECLARE WAR), Brian James (FALLUJAH), Sims Cashion und Leonardo Guzman.



In zweiten Album Trailer spricht Bassist Seth Stone über die Geschichte der Band:







Schaut euch auch das Musikvideo zur ersten Single 'Before The Eons' an:











"Dreamcatcher" - Tracklist:



01. Before The Eons

02. Eternal

03. The Ritual

04. My Becoming

05. The Dark Triad

06. Between Iron And Silver

07. The Overlook

08. Caretaker

09. Second Sight

10. Day Zero

11. Dreamcatche

