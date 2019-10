AEPHANAMER: Re-Relase von

Noch nicht einmal sechs Monate sind ins Land gezogen, seit die französischen Melodic-Death-Senkrechtstarter AEPHANEMER ihr zweites Album "Prokopton" veröffentlicht haben. Doch die hervorragenden Reaktionen auf die Scheibe haben dem Quartett schnell die Aufmerksamkeit des deutschen Labels Napalm Records eingebracht, das sich die Truppe sofort gekrallt hat und in der Folge nun auch "Prokopton" am 25.10. erneut in die Regale stellen wird.

Besitzer der Scheibe müssen sich hier allerdings keine Gedanken über einen erneuten Kauf machen, denn Bonusmaterial oder andere Extras wird der Re-Release nicht beinhalten. Wer den Silberling aber noch nicht im Regal stehen hat, sollte hier mal ein Ohr riskieren und in knapp zwei Wochen bei der Neuauflage zuschlagen.