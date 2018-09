AETERNUS: Hörproben zum neuen Album

Am 12.10.2018 wird "Heathen", das achte Studioalbum der Bergener Stahlschmiede AETERNUS über Dark Essence Records erscheinen. Die beiden Vorabsongs 'The Sword Of Retribution' und 'Boudica' können bereits über Bandcamp bestaunt werden, wo auch die physischen Tonträger vorbestellt werden können. Die Hörproben klingen sehr vielversprechend. Das Album wurde in Bergen’s Conclave & Earshot Studios aufgenommen und von Herbrand Larsen (ex-ENSLAVED) produziert.



