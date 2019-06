AGENT STEEL kündigt neues Album an!

Hoffen wir mal, dass die Speedster da pünktlicher sind als zuletzt bei dem Reinfall-Gig auf dem Keep It True 2019. Das war nämlich der "Metal Godz" ziemlich unwürdig. Jedenfalls ist das neue Album mit dem Titel "No Mercy From The Godz" für den 18. Oktober über das britische Label Dissonance Productions - british ist ja für Sänger John gerade ganz toll, weswegen er in Lauda auch mit einem Union Jack-Handtäschchen - oh, sorry, ich meinte "Manpurse" - herumfuchtelte - angekündigt. Das Line-Up besteht aus Nikolay Atanasov an der Gitarre, Originalgitarrist Bill Simmons (laut Bandinfo - auf den Tondokumenten taucht er soweit mit bekannt ist nirgendwo namentlich auf, der ist also ur-original), Joe McGuigan von GAMA BOMB am Bass, Dennis Kruse Strømberg am Schlagzeug und natürlich Sänger John Cyriis.

Die Ansage im Promotext, dass es sich um das "vierte wahre und offizielle Studioalbum" handeln würde, ist natürlich Blödsinn. Die drei Alben ohne Cyriis hatten wechselnd mit dem ersten Schlagzeuger Chuck Profuss und dem Gitarristen Juan Garcia, der seit dem zweiten Demo bei AGENT STEEL ist, und dem seit "Unstoppable Force" saitenzupfenden Gitarristen Bernie Versailles mindestens genauso viel Legitimation wie das kommende Werk. Zumal: An "Order Of The Illuminati", "Omega Conspiracy" oder "Alienigma" muss "No Mercy From The Godz" erstmal rankommen. Ich bin gespannt.