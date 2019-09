AGNOSTIC FRONT will, dass ihr laut werdet!

Denn "Get Loud" wird das zwölfte Studioalbum der New York Hardcore-Legende heißen, das am 8. November 2019 über Nuclear Blast erscheinen wird. Die erste Hörprobe lautet 'Spray Painted Walls': Youtube.

Ganz schönes Brett, was? Roger Miret sagt: "Wir freuen uns schon sehr darauf, dass alle unser neues Album "Get Loud!" hören können. Ich liebe die Songs und es fühlt sich nach einem guten Mix an, eine gute Zusammenfassung unserer gesamten Karriere! Wir haben da von vorn bis hinten 100% reingesteckt! Jeder, der daran beteiligt war hat sein Bestes gegeben! Wir sehen euch dann live, um die Songs zusammen zu feiern!"

"Get Loud!" wird in den folgenden Formaten erhältlich sein: CD Digi, Vinyl (Black, Picture, White (Limitiert auf 300), Blue (Limitiert auf 300), Gold (Limitiert auf 300), Green (Limitiert auf 200), Red, Red Cassette, T-Shirt, Long Sleeve Bundle mit CD.

Vorbestellungen nimmt der Nuclear Blast Shop gerne entgegen, dafür wird man diese Lieder bekommen:

Spray Painted Walls

Anti Social

Get Loud

Conquer And Divide

I Remember

Dead Silence

AF Stomp

Urban Decay

Snitches Get Stitches

Isolated

In My Blood

Attention

Pull The Trigger