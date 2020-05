ALESTORM besingt die 'Fannybaws'

Meine Güte, ich werde hier mit den News aber echt allein gelassen. Jetzt auch noch ALESTORM! Na gut, letztens hatte ich etwas ganz Schlimmes, das können die Schotten gar nicht unterbieten. Oder? Mal hören:

Nein, das ist weniger schlimm. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über ALESTORM sagen würde. Aber 50% des Vorsprungs macht der demonstrative schottische Akzent aus, die andere der fehlende Gorilla. Jedenfalls kriegen wir am 29. Mai das ganze neue Album namens "Curse of the Crystal Coconut" über Napalm serviert. Leider ohne das Fass Rum, um mich zuvor ins Koma zu trinken... Also: ihr müsst ohne mich feiern und lachen. Das werdet ihr schon schaffen.