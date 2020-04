Zumindest was das neue Video zur Single 'Treasure Chest Party Quest' betrifft, das gerade erschien. Es gehört zum Album "Curse of the Crystal Coconut", das über Napalm Records am 29.05.2020 erscheinen wird.

