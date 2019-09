ALGEBRA streamt

Die schweizer Thrasher haben ein neues Album namens "Pulse", das man nun auf ihrer Bandcamp-Seite komplett anhören kann. Eine ganz feine Gitarrenarbeit haben die Eidgenossen wieder in die Konserve gezaubert, ohne dabei an Power zu verlieren. Puh, wenn man das Scheibchen bestellen will, kostet es genauso viel Porto wie die CD. Ich gucke mal, ob ich die Dinger importieren kann.

