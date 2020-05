ALICE COOPER - Neue Single und Video: 'Don't Give Up'

ALICE COOPER hat mit Fans und für Fans einen außergewöhnlichen "Corona-Song" aufgenommen, herausgekommen ist die Single und das beeindruckende Video 'Don't Give Up'.



ALICE COOPER sagt dazu: "'Don't Give Up' ist ein Song über unsere aktuelle Situation, über das, was wir zurzeit gemeinsam durchmachen und darüber, den Kopf nicht hängen zu lassen und stark zusammenzustehen. Was auch immer du tust – gib nicht auf!"



Erst vor zwei Wochen lud ALICE COOPER Fans ein, Teil seines neuen Musikvideos zu werden, welches er und seine Band getrennt voneinander in Quarantäne drehten. Über 20.000 Fans folgten dem Aufruf und sendeten Bilder von sich mit Schildern, die einzelne Textpassagen des Songtexts zeigen.



Die streng limitierte 7'' Vinyl Single (Picture Disc!) erscheint am 14. August 2020 bei earMUSIC und kann hier vorbestellt werden.



Es gibt noch eine gute Nachricht: ALICE COOPER arbeitet zur Zeit an der Fertigstellung seines neuen Albums.