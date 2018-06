ALISON MOYET: Tourdaten für 2019 bestätigt

Die Elektropop-Pionierin ALISON MOYET wird im kommenden Jahr in Deutschland auf Tour gehen.



Folgende Termine sind bestätigt:



18.01.2019 Frankfurt - Batschkapp

19.01.2019 Dresden - Beatpol

21.01.2019 Berlin - Huxley’s Neue Welt

22.01.2019 Hannover - Capitol

24.01.2019 Stuttgart - Im Wizemann



Sie wird unter anderen ihr aktuelles Album "Other" vorstellen. Nach den Deutschland-Terminen wird sie als Special-Guest bei zehn Konzerten der Band TEARS FOR FEARS in Großbritannien dabei sein.



Der Vorverkauf startet heute am 29.06.2018.

