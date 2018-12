ALL ELSE FAILS: Video zum neuen Album

Am morgigen 13. Dezember erscheint das Minialbum "The False Sanctuary" der kanadischen Metalband ALL ELSE FAILS, das fünf B-Seiten und zwei neue Stücke enthält. Hier ist die Trackliste:



1. A Dream Of Names (4:24)

2. Wolves (3:57)

3. Thrice Broken (4:28)

4. The Pause (3:19)

5. Love In The Gloom (4:00)

6. Bones (2015 Demo Version) (4:13)

7. The Forever Lie (2015 Demo Version) (3:21)



sowie das bei YouTube hochgeladene Video zu 'A Dream Of Names':





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: all else fails a dream of names video the false sanctuary