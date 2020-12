ALL THEM WITCHES: Konzerteinladung ausgesprochen

Die psychedelischen Rocker laden für morgen, den 19.12.2020 zu zwei Konzerten ein, die man im Internet verfolgen kann. Einmal geht es 20 Uhr und einmal 3 Uhr nachts unserer Zeit los.

Tickets und Konzert gibt es hier.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Robby Staebler, mit freundlicher Genehmigung durch ALL THE WITCHES