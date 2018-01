ALMANAC: Andy B. Franck ist raus!

Der deutsche Vokalartist hat das Gesangstrio in Victor Smolskis Band verlassen und wird sich auf seine Hauptband BRAINSTORM konzentrieren. Hier ist die auf der Facebook-Seite der Band veröffentlichte Meldung im Wortlaut:

Andy B. Franck steigt bei Almanac aus!

Nach nicht weniger als drei aufregenden und sehr interessanten Jahren in Almanac, mit mehreren Tourneen und Festivalauftritten in Europa, habe ich beschlossen Almanac zu verlassen. Das Projekt begann sehr vielversprechend und mit Spaß, aber aufgrund wiederkehrender, privater Terminprobleme denke ich, dass es Zeit ist für mich weiter zu ziehen und die Band in Ihren Planungen nicht zu behindern. So wünsche ich allen Bandmitgliedern auch in Zukunft Spaß, Gesundheit und Erfolg für alle weiteren Pläne und auf dem weiteren Weg!

Allen denen, die in den letzten Jahren zu Freunden geworden sind und die mich über die Jahre unterstützt haben, ebenso wie allen Metalheads auf der Welt möchte ich an dieser Stelle herzlich Danken: Ihr seid der Hammer… IHR SEID DIE BESTEN! Wir sehen uns schon bald wieder! Stay wild and metal up your ass!

Bis bald

Andy B. Franck