ALMANAC: Neue Single, Livetermine und ein Blick hinter die Kulissen

Victor Smolski wird uns am 6. März mit "Rush Of Death" beglückenm, der dritten Scheibe seines ALMANAC-Projektes. Als zweite Single wurde jetzt 'Bought And Sold' veröffentlicht: Youtube.

Das Lied kann man bereits digital erwerben. Victor sagt dazu: ""Rush Of Death" ist nicht nur das härteste ALMANAC-Album, es ist auch das Best Of meines musikalischen Stils: Harte Gitarrenriffs, bombastisches Orchester und vielseitige Melodien mit anspruchsvollen Soli. Für alle, die an Suite Lingua Mortis, die ich für das "Speak Of The Dead" Album von Rage komponiert habe, Gefallen haben gibt es auf dem neuen ALMANAC Album die orchestral unterlegte Fortsetzung mit Suite Teil 2. Der kraftvolle Song 'Bought And Sold' ist einer von fünf, die von der Geschichte der Gladiatoren handeln!"

Zu dem Album gibt es einen Trailer, der sich mit den Vokalisten beschäftigt: Youtube.

Das Album wird als Bonus eine Live-DVD enthalten, die diese Aufnahmen enthalten wird:

LIVE IN KOREA AT JEONJU ULTIMATE MUSIC FESTIVAL, August 3rd, 2019, Jeonju Stadium

01. Morituri Te Salutant

02. Prelude Of The Souls

03. Innocent

04. Hands Are Tied

05. Children Of The Sacred Path

06. Down

07. Empty Hollow

08. Hail To The King

09. Soundchaser

10. Self-Blinded Eyes

LIVE IN BELARUS/MINSK, March 16th, 2019, Club Republic

11. Innocent

12. Self-Blinded Eyes

13. Hands Are Tied

LIVE IN KOREA AT JUMF, August 4th, 2018, Jeonju Stadium

14. No More Shadows

LIVE IN RUSSIA/MOSCOW AT BIG GUN FESTIVAL, July 28th, 2019

15. Soundchaser

Daraus gibt es ebenfalls eine Vorgeschmack in Form des Videos zu 'Hands Are Tied': Youtube.

Das Album kann im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden und live kann man hier dabeisein:

Headliner-Gigs:

15.02. D Düsseldorf - Pitcher

29.02. D Bocholt - Alte Molkerei



LORDI "Killec Tour 2020" mit ALMANAC als Support

05.03. F Epinal – Souris Verte

06.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

07.03. NL Sneek – Bolwerk

10.03. D München – Backstage

12.03. D Hamburg – Markthalle

13.03. D Berlin – Kesselhaus

14.03. D Leipzig – Hellraiser

15.03. D Stuttgart – LKA

18.03. D Aschaffenburg – Colos Saal

19.03. D Nürnberg – Hirsch

20.03. D Memmingen – Kaminwerk

21.03. D Regensburg – Eventhalle Airport

22.03. CZ Prague – Roxy

25.03. D Köln – Essigfabrik

26.03. CH Pratteln – Z7

27.03. D Heidelberg – Hallo 02

28.03. CH Schaffhausen – Kammgarn

29.03. NL Amstelveen – P 60