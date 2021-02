ALMANAC: Trailer zu dem Lied auf

Auf unserem aktuellen Sampler durften wir das Lied 'Kingdom Of The Blind' von Victor Smolski's ALMANAC in einer großartigen Version mit Sänger Frank Beck von GAMMA RAY platzieren. Kürzlich hat ALMANAC dazu auch ein Teaser-Video veröffentlicht. Seht selbst:

Klingt umwerfend, was? Die Scheibe mit dem vollständigen Lied gibt es in unserem Shop!

