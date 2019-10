ALTER BRIDGE ist ein echter Chartbreaker, Tourdaten

In Deutschland konnte das Album "Walk The Sky" bis auf Platz 5 klettern, in der Schweiz sprang sogar ein erster Rang heraus und das Wichtigste: auch in den USA ist man top! Hier ist die gesamte Liste:

Die Jungs werden übrigens in Kürze live zu erleben sein:

Nov-12 DEN, Copenhagen - KB Hall

Nov-14 FIN, Helsinki - Ice Hall Black Box

Nov-16 SWE, Stockholm - Hovet

Nov-17 NOR, Oslo - Sentrum Scene

Nov-19 GER, Hamburg - Sporthalle

Nov-20 GER, Berlin - Columbiahalle

Nov-22 GER, Leipzig - Hause Auensee

Nov-23 POL, Warsaw - Hala Bemowo

Nov-26 GER, Köln - Palladium

Nov-27 GER, München - Zenith

Nov-29 AUT, Wien - Gasometer

Dec-02 ITA, Milan - Mediolanum Forum

Dec-04 SPA, Barcelona - St. Jordi Club

Dec-06 POR, Lisbon - Sala Tejo

Dec-07 SPA, Madrid - Vistalegre

Dec-09 FRA, Paris - Olympia

Dec-10 HOL, Amsterdam - AFAS Live

Dec-12 BEL, Brussels - Cirque Royal

Dec-14 ENG, Nottingham - Motorpoint Arena

Dec-15 ENG, Manchester – Manchester Arena

Dec-17 SCO, Glasgow SSE - Hydro Arena

Dec-18 ENG, Birmingham – Birmingham Arena

Dec-20 WAL, Cardiff - Motorpoint Arena

Dec-21 ENG, London - 02 Arena