AMARANTHE - Neues Album im August!

Nachdem die Band ihre Studioarbeiten an ihrem neuen Album beendet hat, haben die Schweden verkündet, dass ihr sechstes Album am 28. August über Nuclear Blast erscheinen wird.



Weitere Infos über dieses Album werden in Kürze veröffentlicht, also dranbleiben!

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amaranthe neues album august 2020