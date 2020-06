AMARANTHE geht 'Viral'

Am 2. Oktober wird "Manifest" bei Nuclear Blast erscheinen, doich jetzt gibt es bereits 'Viral' auf die Ohren:

AMARANTHE kommentiert: "Endlich können wir 'Viral' in eine ahnungslose Welt entlassen! Dies ist einer der grooviesten und durchweg härtesten Titel in der Geschichte von AMARANTHE und ein Inbegriff dessen, was wir seit jeher verkörpern: Massive Refrains, eine donnernde Rhythmusfraktion und ein beharrlicher Drang, unseren Klang weiterzuentwickeln. 'Viral' hat seinen prophetischen Titel bereits vor der Entfaltung der aktuellen globalen Lage erhalten und so sahen wir uns gezwungen, das Ganze lyrisch weiterzuspinnen. Willkommen in einem neuen Kapitel der Geschichte von AMARANTHE - willkommen zu 'Viral'!"

Zum neuen Album sagt die Band: "'Manifest' ist der letzte Schritt in der Weiterentwicklung von AMARANTHE und darüber hinaus das mutigste Statement, welches wir machen konnten: Wir sind hier um zu bleiben, wir brennen für unsere Musik und wir machen in unserem Bestreben nach musikalischer Perfektion keine Gefangenen! Die kompromisslose Metal Achterbahn, welche 'Manifest' ist, bremst in keinem Augenblick aus - von der ersten bis zur lezten Sekunde ist es ein Füllkorb mit den bisher härtesten AMARANTHE Riffs, schwindelerregenden und emotionalen Vocals und unerbittlicher metallischer Furie. Wir hoffen, dass ihr das Album ebenso sehr genießen könnt wie wir dessen Produktion genossen haben!"

Vorbesteller surfen mal rüber zum Nuclear Blast Shop. Dafür bekommen sie im Oktober das hier:

1. Fearless

2. Make It Better

3. Scream My Name

4. Viral

5. Adrenaline

6. Strong (feat. Noora Louhimo)

7. The Game

8. Crystalline

9. Archangel

10. BOOM!1

11. Wake Up And Die

12. Do Or Die



Bonus Tracks:

13. 82nd All The Way

14. Do Or Die (feat. Angela Gossow)

15. Adrenalina (Acoustic)

16. Crystalline (Orchestral)