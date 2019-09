AMON AMARTH besingt den 'Shield Wall'

Es berserkert weiter, die Skandinavier haben zu dem Song 'Shield Wall' aus dem aktuellen Album ein Video veröffentlicht mit einem richtigen Wikinger-Thema: Youtube.

Das Video wurde unter der Regie von Phil Wallis von Alexander Milas/Twin V Ltd produziert, die auch bereits hinter der Dokumentation "The Pursuit of Vikings" stehen. Das Video zeigt verschiedene Wikinge-Reanactment-Gruppen in Polen beim jährlichen Festival der Slawen und Wikinger. Es wurde dabei Wert darauf gelegt, möglichst authentisch die Kriegsführung der Wikinger zu zeigen.

AMON AMARTH wird im November auch auf Tour kommen und dabei noch ARCH ENEMY und HYPOCRISY mitbringen. Hier sind die Tourdaten:

15.11. München, Zenith

16.11. Ludwigsburg, MHP Arena

03.12. Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.12. Berlin, Velodrom

13.12. Hamburg, Sporthalle

14.12. Oberhausen, König Pilsener Arena