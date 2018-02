AMORPHIS: Albumtitel, Cover & VÖ-Datum bekanntgegeben

Das Warten hat demnächst ein Ende! AMORPHIS hat vor kurzem die Aufnahmen für ein neues Album beendet, das den Titel "Queen Of Time" tragen wird und am 18. Mai via Nuclear Blast veröffentlicht wird.

Im Gegensatz zu "Under The Red Cloud" setzen die Finnen nicht nur erneut auf Streicher und Flöten, auch komplexe Orchesterarrangements und Chorpassagen werden zu hören sein und den Tiefgang des Sounds intensivieren.

Produzent der Platte war, wie zuletzt Jens Bogren, das Cover stammt vom französischen Künstler Jean "Valnoir" Simoulin.

"Queen Of Time" wird auch das erste Album mit ihrem alten/neuen Bassisten Olli-Pekka "Oppu" Laine sein, der nach dem Austritt von Basser Niclas Etelävuori 2017 zur Band zurückkehrte. "Oppu" war einst Gründungsmitglied von AMORPHIS und bis 1999 an sämtlichen Alben beteiligt, ehe er im Frühling 2000 die Band verließ.