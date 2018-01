AMPHI FESTIVAL: Neue Acts bestätigt

Munter geht es im neuen Jahr weiter mit den Band-Bestätigungen für das AMPHI FESTIVAL in Köln. Heute verkündeten die Veranstalter, dass folgende Bands am Wochenende vom 28. und 29. Juli den Tanzbrunnen in der Domstadt zum Beben bringen:



OMD

MIDGE URE

GRENDEL

GRAUSAME TÖCHTER

SYNTHATTACK

Weitere Festival-Infos sowie Tickets für das schwarz-bunte Festival findet ihr hier.