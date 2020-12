ANAEL: Neues Album

Die deutsche Extrem-Metal-Band ANAEL wird am 04.02.2021 ihr viertes Studioalbum mit dem Titel "Mare" veröffentlichen. Das Album wurde bereits im Dezember 2019 in den FiveLakes Studio aufgenommen. Die digitale Version ist auf der Bandcamp-Seite vorbestellbar. Die Vinylausgabe kann ab sofort beim Label Into Endless Chaos Records vorbestellt werden. Mit dem Song 'Odyssey' gibt es auch schon einen ersten Eindruck vom neuen Album.



Die Tracklist liest sich so:

1. Odyssey

2. Anachron

3. The Glass People

4. Sophia

5. Dreamtide

6. The Darkness Within

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: anael mare odyssey bandcamp into endless chaos records