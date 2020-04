ANCILLOTTI: Neues Album kommt im Mai!

Freunde des klassischen italienischen Heavy Metals dürfen sich jetzt freuen. Vier Jahre nach dem letzten Album "Strike Back" meldet sich die Metalcombo ANCILLOTTI um die beiden Brüder Sandro "Bid" (Bass) und Daniele "Bud" (Gesang) sowie Sohn Brian ANCILLOTTI (Drums) und Gitarrist "Ciano" Toscani mit ihrem neusten Streich zurück. "Hell On Earth", so der Titel des neuen Werkes, wird am 29. Mai bei Pure Steel Records erscheinen.



TRACKLIST:

1. Fighting Man

2. Revolution

3. Firewind

4. We Are Coming

5. Blessed By Fire

6. Broken Arrow

7. Another World

8. Frankenstein

9. Till The End

Total Playing Time: 43:53 min



LINE-UP:



Daniele "Bud" Ancillotti – Gesang

Luciano "Ciano" Toscani – Gitarre

Sandro "Bid" Ancillotti – Bass

Brian Ancillotti – Schlagzeug



Special guest:

Simone Manuli – Keyboards

Vittorio Barbato, Niccolò Saul D'alario, Francesco Noli, Gerardo Altieri, Joe Eleim – Backing vocals

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Tommy Schmelz Tags: ancillotti hell on earth