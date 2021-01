ANDY SUSEMIHL feiert heute Albumveröffentlichung

Andy Susemihl (Ex U.D.O, Ex Sinner, REECE) veröffentlicht heute sein siebtes Solo-Album "Alienation". Als Gäste holte Andy sich diverse Musikerkollegen ins Studio: Peter Baltes (Accept), Francesco Jovino (U.D.O./Jorn/Primal Fear)

und Andre Labelle (Vinnie Vincent).



"Alienation"-Trackliste





1. Another Day another Turn



2. Aliens



3. Top of the World



4. Monkey Time



5. Billion Dollar Light Show



6. Common Sense



7. Medicine Wheel



8. The Game



9. Over my Head



10. Hands on the Wheel



11. Somewhere in Time



12. So tired

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: andy susemihl gitarrist sinner