ANGEL - Tracklist vom neuen Album

Helena Iren Michaelsen ist die Sängerin von IMPERIA. Seit einigen Jahren ist sie allerdings auch mit ihrem Soloprojekt ANGEL am Start. Das neue Album "A Woman's Diary - Chapter II" von ANGEL erscheint am 24.07.2020 via Massacre Records.



Nun wurden bereits die Songtitel veröffentlicht. "A Woman's Diary - Chapter II" wurde von Oliver Philipps produziert und arrangiert und von Tom Müller im Flatliners Studio gemastert. Für die Gestaltung des Albumartworks konnte Jan Yrlund (Darkgrove Design) gewonnen werden.





ANGEL – A Woman's Diary - Part II







1. Never Again

2. Streetchild

3. Don't Believe

4. Imprisoned

5. Do You Hear My Cry

6. Eg Ser

7. Happy Birthday

8. My Desire

9. Rock In The Sea

10. Silence

11. Angel Maria

12. Goodbye

13. Angel Maria's Poem

Quelle: Massacre Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: angel female fronted soloprojekt