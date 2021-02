ANGSTKVLT - Metalduo aus Bayern mit Debüt!

Hinter ANGSTKVLT steckt ein angeschwärztes Metalduo aus Bayern, das am 12.03.2021 das Debüt-Album "Follow And Obey" via Hands Of Blue-Records veröffentlicht.

Hört euch hier den Track 'Kvlt Of Fear' an:

Das Album erscheint als sechsseitiges Digipack in einer durchnummerierten auf 100 Stück limitierten Holzschuber-Edition aus fränkischem Holz und kann für 15€ direkt bei der Band (info@angstkvlt.org) oder über Bandcamp bestellt werden.