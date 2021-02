ANNISOKAY gibt ein Live-Stream-Konzert

Am 28. März um 20:00 Uhr veranstaltet ANNISOKAY ein Live-Stream-Konzert. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich. Die Ticketpreise variieren - für 15 Euro kann man sich das Konzert ansehen, wer die Band zusätzlich unterstützen möchte, kann ein teureres Ticket erwerben.

Die Band verspricht einen aufwendigen Stream, der nah ein Live-Erlebnis herankommen soll. Gespannt sein darf man vor allem auf die neuen Songs des kürzlich veröffentlichten Albums "Aurora".

Auf der Bandhomepage heißt es:

"Es ist soweit! ANNISOKAY spielen wieder live und jeder von euch kann dabei sein! Das erste offizielle und exklusive Livestream Konzert der Band wird eine Produktion der Extraklasse. Fetter Sound, superscharfes Bild, professionell gefilmt und stimmungsvolles Licht werden euch die Live-Performance von Annisokay so spürbar in die eigenen vier Wände bringen, wie es modernste Technik nur möglich machen kann! In einer ganz besonderen Location werden Annisokay ihre bekanntesten Songs live spielen, sowie zum allerersten mal die Hit-Singles des brandneuen Albums "Aurora"."

