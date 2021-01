ANNISOKAY mit neuem Video

Am 29. Januar 2021 erscheint das neue ANNISOKAY-Album "Aurora" - der Release wurde vom 4. Dezember 2020 nach hinten verschoben.

Um die Wartezeit zu überbrücken, kam wurde heute ein neuer Song nebst Musikvideo veröffentlicht: 'The Cocaines Got Your Tongue'. Es ist das fünfte Video für das kommende Album - und wird uns dank Corona-konformer Drehbedingungen stets an die Pandemie erinnern.

Ihr könnt es euch hier anschauen: